Разумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналістам лідер партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання про шанси такого формату об'єднань.

"Я скажу свою особисту думку: я слабо це уявляю. В українській політиці часто плутають поняття "підставити плече" і "підставити підніжку". І я думаю, що пора з цим закінчувати. Якби було бажання підставити плече, то не робилося б те, що було в минулій кампанії, не виливались би ті тонни бруду, чорного піару і не було того ж у цій кампанії", - сказав Разумков.

"Якщо ми говоримо про ОПЗЖ, то ті методи, які вони застосовували, не завжди відповідали інтересам держави. Особисто я і, думаю, велика частина команди слабо уявляємо таке об'єднання", - сказав Разумков.

Він також висловив сумнів щодо того, чи отримає опозиція комітети свободи слова, бюджетний і регламентний, як це було в попередніх парламентах.

"У цієї опозиції була можливість проявити себе в цих комітетах, але прориву не сталося. У нас є свобода слова, але не завдяки, а всупереч", - сказав Разумков.

Водночас він не став коментувати кадрові розклади, сказавши, що ще рано.

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