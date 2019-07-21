Данилюк про прем'єрство: "Я зараз бачу своє майбутнє в РНБО"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у штабі партії "Слуги народу" в неділю, відповідаючи на запитання про можливість висунення його кандидатури на пост майбутнього прем'єр-міністра.

"Зараз у мене дуже важлива функція - це налагодити роботу РНБО. Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Цьому треба приділяти багато уваги. Якщо буде рішення президента ... Це від нього залежить. Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО", - сказав Данилюк.

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