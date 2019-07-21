Під час виборів системних порушень не зафіксовано, - МВС

Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

"Найголовніше те, що у нас немає жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але ті правоохоронці, яких було залучено до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу та впорались із поставленими завданнями. Для поліції робота не закінчується, правоохоронці ще організовують безпеку під час підрахунку голосів", - наголосив Сергій Яровий.

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Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов’язаних із проведенням позачергових виборів. Ці факти пов’язані з незаконною агітацією (504); підкупом виборців (74); перешкоджанням здійсненню виборчого права (67); конфліктами (46); фотографуванням бюлетенів (38); пошкодженням бюлетенів (31); повідомленнями про замінування (26).

"Правоохоронці внесли 71 повідомлення до ЄРДР. Найбільше таких справ (9) за статтею 160 – підкуп виборців, 8 повідомлень - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 – перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 – фальсифікація виборчих документів", - наголосив Сергій Князєв.

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Він також додав, що правоохоронці фіксували подекуди цікаві випадки. Наприклад, факт продажу пиріжків по 5 копійок під дільницею. Чи це була агітація, зараз з’ясовує поліція.

"Крім того, поліція зафіксувала велику кількість "гастролерів" - велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат. У Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування. У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники "Опори" на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів", - зазначив голова поліції.

"Окремо хочу звернути вашу увагу на події, які відбуваються на периферії. У Врадіївському районі біля ОВК збирається група "спортсменів", тому ми там посилюємо наряди поліції. Така ж ситуація на Вінниччині, в Ладижині. Біля виборчої комісії концентрується молодь, там також з’явиться адекватна кількість поліцейських", - підкреслив Сергій Князєв.

У посиленому режимі поліція продовжить роботу і вночі.

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