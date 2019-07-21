Поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"З початку позачергових виборів народних депутатів... було зареєстровано заяв та повідомлень 2 105, розпочато 71 кримінальне провадження та складено 66 адмінпротоколів", - сказав він.

При цьому Яровий заявив, що не було зафіксовано жодного постраждалого під час виборчого процесу.

Також читайте: У Луганській області нарахували 60 повідомлень про порушення під час виборів у Раду

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що найбільше провадежнь відкрито за статтею 160 Кримінального кодексу (підкуп виборців) - 9,8 - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 - перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 - фальсифікація виборчих документів.

Також він навів як приклад факт продажу пиріжків по 5 копійок біля дільниці, що також може вважатися агітацією.

Крім того, Князєв заявив, що наразі проводиться розслідування за фактом виявлення 12 вибухонебезпечних предметів у пункті пропуску "Майорське" (Донецька область).