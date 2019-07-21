На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава виборчого штабу партії "Голос" Юлія Клименко.

"На прем'єр-міністра готові пропонувати (Вакарчука. - Ред.), але питання: хто формуватиме уряд? Дочекаймося остаточних результатів, і тоді вестимемо конкретні розмови", - сказала глава виборчого штабу.

Водночас вона зазначила, що прем'єрство Вакарчука - не самоціль і не буде умовою входження до коаліції.

"Оскільки та партія, яка виграє, має нести повну відповідальність, зокрема і за прем'єр-міністра", - додала Клименко.

Також вона зазначила, що поки що з партією "Слуга народу" у "Голосу" не було жодних переговорів.

"Ми не будемо ділити міністерства відповідно до партійних квот. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямками, які у нас є... Ми не наполягатимемо на тому, щоб наша людина очолювала міністерство. Все залежатиме, з одного боку, від коаліційної угоди, а з іншого боку, ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері", - додала глава штабу.

Стосовно себе Клименко зазначила, що готова залишитися як депутатом у парламенті, так і перейти у виконавчу владу, залежно від партійної доцільності.

Відповідаючи на запитання про комітет Ради, в якому вона себе бачить, Клименко відповіла, що може працювати як у комітеті економічної політики, так і в комітеті податкової та бюджетної політики.

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