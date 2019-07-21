Поліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"За годину до завершення позачергових виборів у поліцію Київської області надійшло декілька повідомлень про пересування в автобусах великої кількості людей в напрямку Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя і Василькова.

"Наразі поліція перевіряє отриману інформацію", - йдеться в повідомленні.

Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.

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