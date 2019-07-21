Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", згідно з даними екзитполу, проведеного на замовлення програми ТСН на телеканалі "1+1", кандидати від "Слуги народу" перемагають у наступних округах.

В окрузі №212 перемагає кандидат від "Слуги народу" Максим Перебийніс, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру "Борис", лікар-анестезіолог, з 35,9% голосів виборців. За кандидата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Задерейка проголосували 16,4%, за самовисуванця Ігоря Мірошниченка - 8,8%, за Олександра Попова - 7,9%.

В окрузі №213 - 35,4% голосів набирає Артем Дубнов, лікар-стоматолог-хірург у ТОВ "Клініка Дубнової "Стоматологія", президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація імплантологів України". За члена партії "Європейська Солідарність" Ганну Старостенко віддали голоси 20,1% виборців, за самовисуванця Борислава Березу проголосували 17,8%.

В окрузі №214 за Сергія Швеця, спеціального кореспондента та ведучого у ТОВ ТРК "Студія 1+1" проголосували 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за висуванця партії "Громадянський рух "Хвиля" Віктора Чумака проголосували 10,2%.

В окрузі №215 із 36,9% голосів лідирує Богдан Яременко, дипломат, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ". За висуванця ВО "Свобода" Андрія Іллєнка проголосували 19,8% виборців, за кандидата від "Європейської Солідарності" Сергія Артеменка - 13,5%.

В окрузі №216 37% голосів набрала Леся Забуранна, професор кафедри менеджменту імені професора Й.Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Віталій Павлик набрав 16% голосів, а кандидат від "Європейської Соліданості" Володимир Левін набрав 9,9%.

В окрузі №217 за Мар’яну Безуглу, керівника програми "Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України" у Міністерстві оборони України віддали голоси 36,4% виборців. За кандидата від "Європейської Солідарності" Людмилу Костенко проголосували 16,8% виборців, за висуванку "Опозиційної платформи – За життя" Оксану Гаврилюк - 8%, за самовисуванця Максима Жоріна - 7,8%.

В окрузі №218 лідирує Дмитро Гурін, підприємець, громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування, якого підтримали 36,2% виборців. За самовисуванку Вікторію Муху проголосували 20,3% виборців.

В окрузі №219 у телеведучого, громадського діяча, ресторатора Миколи Тищенка 34,6% голосів, а у самовисуванця Олександра Третьякова 16,7%.

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В окрузі №220 за Ганну Бондар, громадську діячку, заслуженого архітектора України проголосували 37,3% виборців. За кандидата від "Європейської Солідарності" Олексія Окопного проголосували 17,5% виборців, за самовисуванця Сергія Лещенка - 14,3%.

В окрузі №221 за Анну Пуртову, розробника концепції електронної освіти, віддали голоси 23,2% виборців. За кандидата від партії "Голос" Леоніда Ємця проголосували 17,5% виборців, за кандидата від "Європейської Солідарності" Михайла Терентьєва - 15,2%, за самовисуванця Романа Безсмертного - 11,3%.

В окрузі №222 Роман Грищук, художній керівник студії "Мамахохотала", набрав 44,1%. За кандидата від ВО "Свобода" Володимира Назаренка проголосували 14,8%, за Дмитра Андрієвського - 13,2%.

В окрузі №223 лідирує Людмила Буймістер, директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща), за яку проголосували 29,2% виборців. За кандидата від ВО "Свобода" Юрія Левченка проголосували 26,2% виборців.

Опитування виборців проводилися на 300 виборчих дільницях (по 20 в кожному окрузі) у Києві та області. Метод: особисте інтерв’ю на виході з виборчих дільниць (екзитпол).

Теоретична статистична похибка вибірки для кожного округу - не більше 3,1%, але з врахуванням дизайн-ефекту та досвіду попередніх екзитполів, який враховує і систематичні похибки (зокрема неохоплення спеціальних дільниць), Кантар TNS та Info Sapiens припускають, що похибка не перевищить 5% для кожного округу.

Читайте також: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу

Що стосується округу №211, то тут, за даними екзитполу ТСН, перемагає кандидат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, громадський активіст, за якого проголосували 32,4% виборців. За кандидата від партії "Європейська Солідарність" Володимира Прокопіва проголосували 24,6% виборців, за висуванця партії "Голос" Тараса Козака - 8,8%, за Кирила Мешковського - 5,9%.

Водночас, як повідомляє Главком із посиланням на дані екзитполу Центру соціологічних досліджень ім. Драгоманова, в 211-му окрузі столиці перемагає саме Прокопів. За нього проголосувало 26,4% опитаних.

А представник партії "Слуга народу" Олександр Юрченко посідає друге місце з невеликим відривом - 25,2%.

Висуванець партії "Голос" Тарас Козак, згідно з цим екзитполом, отримав 8,5%.