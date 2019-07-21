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21.07.19 23:35

Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол

На позачергових парламентських виборах у 12 одномандатних округах Києва перемагають кандидати від партії "Слуга народу". На окрузі 211 екзитпол Центру соціологічних досліджень ім. Драгоманова переможцем визначає кандидата від партії "Європейська Солідарність" Володимира Прокопіва.

Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", згідно з даними екзитполу, проведеного на замовлення програми ТСН на телеканалі "1+1", кандидати від "Слуги народу" перемагають у наступних округах.

В окрузі №212 перемагає кандидат від "Слуги народу" Максим Перебийніс, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру "Борис", лікар-анестезіолог, з 35,9% голосів виборців. За кандидата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Задерейка проголосували 16,4%, за самовисуванця Ігоря Мірошниченка - 8,8%, за Олександра Попова - 7,9%.

В окрузі №213 - 35,4% голосів набирає Артем Дубнов, лікар-стоматолог-хірург у ТОВ "Клініка Дубнової "Стоматологія", президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація імплантологів України". За члена партії "Європейська Солідарність" Ганну Старостенко віддали голоси 20,1% виборців, за самовисуванця Борислава Березу проголосували 17,8%.

В окрузі №214 за Сергія Швеця, спеціального кореспондента та ведучого у ТОВ ТРК "Студія 1+1" проголосували 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за висуванця партії "Громадянський рух "Хвиля" Віктора Чумака проголосували 10,2%.

В окрузі №215 із 36,9% голосів лідирує Богдан Яременко, дипломат, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ". За висуванця ВО "Свобода" Андрія Іллєнка проголосували 19,8% виборців, за кандидата від "Європейської Солідарності" Сергія Артеменка - 13,5%.

В окрузі №216 37% голосів набрала Леся Забуранна, професор кафедри менеджменту імені професора Й.Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Віталій Павлик набрав 16% голосів, а кандидат від "Європейської Соліданості" Володимир Левін набрав 9,9%.

В окрузі №217 за Мар’яну Безуглу, керівника програми "Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України" у Міністерстві оборони України віддали голоси 36,4% виборців.  За кандидата від "Європейської Солідарності" Людмилу Костенко проголосували 16,8% виборців, за висуванку "Опозиційної платформи – За життя" Оксану Гаврилюк - 8%, за самовисуванця Максима Жоріна - 7,8%.

В окрузі №218 лідирує Дмитро Гурін, підприємець, громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування, якого підтримали 36,2% виборців. За самовисуванку Вікторію Муху проголосували 20,3% виборців.

В окрузі №219 у телеведучого, громадського діяча, ресторатора Миколи Тищенка 34,6% голосів, а у самовисуванця Олександра Третьякова 16,7%.

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В окрузі №220 за Ганну Бондар, громадську діячку, заслуженого архітектора України проголосували 37,3% виборців. За кандидата від "Європейської Солідарності" Олексія Окопного проголосували 17,5% виборців, за самовисуванця Сергія Лещенка - 14,3%.

В окрузі №221 за Анну Пуртову, розробника концепції електронної освіти, віддали голоси 23,2% виборців. За кандидата від партії "Голос" Леоніда Ємця проголосували 17,5% виборців, за кандидата від "Європейської Солідарності" Михайла Терентьєва - 15,2%, за самовисуванця Романа Безсмертного - 11,3%.

В окрузі №222 Роман Грищук, художній керівник студії "Мамахохотала", набрав 44,1%. За кандидата від ВО "Свобода" Володимира Назаренка проголосували 14,8%, за Дмитра Андрієвського - 13,2%.

В окрузі №223 лідирує Людмила Буймістер, директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща), за яку проголосували 29,2% виборців. За кандидата від ВО "Свобода" Юрія Левченка проголосували 26,2% виборців.

Опитування виборців проводилися на 300 виборчих дільницях (по 20 в кожному окрузі) у Києві та області. Метод: особисте інтерв’ю на виході з виборчих дільниць (екзитпол).

Теоретична статистична похибка вибірки для кожного округу - не більше 3,1%, але з врахуванням дизайн-ефекту та досвіду попередніх екзитполів, який враховує і систематичні похибки (зокрема неохоплення спеціальних дільниць), Кантар TNS та Info Sapiens припускають, що похибка не перевищить 5% для кожного округу.

Читайте також: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу

Що стосується округу №211, то тут, за даними екзитполу ТСН, перемагає кандидат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, громадський активіст, за якого проголосували 32,4% виборців. За кандидата від партії "Європейська Солідарність" Володимира Прокопіва проголосували 24,6% виборців, за висуванця партії "Голос" Тараса Козака - 8,8%, за Кирила Мешковського - 5,9%.

Водночас, як повідомляє Главком із посиланням на дані екзитполу Центру соціологічних досліджень ім. Драгоманова, в 211-му окрузі столиці перемагає саме Прокопів. За нього проголосувало 26,4% опитаних.

А представник партії "Слуга народу" Олександр Юрченко посідає друге місце з невеликим відривом - 25,2%.

Висуванець партії "Голос" Тарас Козак, згідно з цим екзитполом, отримав 8,5%.

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