Комітет виборців заявляє про втручання поліції у виборчий процес у 207-му та 210-му округах у Чернігівській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Комітет виборців України.

"Офіційною причиною було вказано проведення слідчих дій щодо законності встановлення камер відеоспостереження. Члени ОВК розцінили дії з блокування як тиск на комісію, що призвело до подачі главою ОВК заяви до ДБР", - йдеться в повідомленні.

Заступник голови ОВК №207 Андрій Чефранов повідомив, що представники поліції здійснюють перевірку особистих речей громадян на вході в приміщення ОВК.

"Причиною цього було вказано безперервні анонімні повідомлення про можливі замінування", - зазначили в КВУ.

"На думку спостерігачів КВУ, такі дії представників поліції значною мірою можна трактувати як політично мотивовані", - підсумували у Комітеті виборців України.

Також у день голосування на ОВК №210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) низки представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу.

"Адвокат громадської організації звернувся із заявою до ДБР про зловживання представниками поліції службовими повноваженнями", - розповіли в КВУ.

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