Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він сказав в ефірі "1+1".
Садовий назвав неможливим надалі суміщати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.
"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти маєш подати у відставку. Партія має вибрати нового керівника", - заявив політик.
При цьому Андрій Садовий зазначив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Ім'я імовірного нового лідера політсили він не назвав.