Під час формування уряду президент має поставити не на лояльних людей, а на професіоналів, - представник України в МВФ Рашкован

Про це пише в блозі на НВ ексзаступник голови Нацбанку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Україна знову отримала шанс для ривка. Перші дві можливості ми згаяли, не обравши європейський вектор розвитку в 1991 і 1994 роках. У 2005-му влада не зрозуміла важливості проведення реформ, а криза 2008-го звела нанівець всі зачатки зростання. Із 2014-го ми найбільше просунулися шляхом модернізації, але і цю спробу не можна назвати ривком. І ось нова можливість у 2019-му", - повідомив Рашкован.

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На його думку, цього разу можливість відрізняється від попередніх "як мінімум із двох причин".

"По-перше, у країні немає кризи: ВВП зростає, зовнішній борг знижується, реальні доходи населення збільшуються. І водночас всі міжнародні партнери заявили, що готові нам допомагати. Такого раніше не було: МВФ приходив, коли країну потрібно було витягувати з кризи в обмін на необхідність проведення реформ, в які самі уряди особливо не вірили. Тому раніше, вибираючись із кризової ями, еліти країни йшли новим курсом зі старими граблями до світлого майбутнього. Зараз же кризи немає, а гроші готові давати Україні не тільки офіційні кредитори, а й інвестори.

По-друге, у країні є новий президент із рекордною підтримкою виборців, який незабаром може отримати більшість у парламенті, а програма його партії домінуватиме навіть під час формування коаліції з іншою політичною силою. Такої ситуації не було в жодного президента", - зазначає експерт.

За його словами, тепер політична воля глави держави має стати імпульсом для довгоочікуваних структурних реформ, здатних дати шанс економічному ривку України. При цьому в програмах кредиторів країни немає проривних ідей, здатних забезпечити країні скорочення відставання від основних країн-сусідів.

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Рашкован пропонує адаптувати для України досвід країн, які швидко розвиваються, таких як Азербайджан, Індія, Казахстан, В'єтнам, Індонезія, Малайзія, викладений у нещодавньому дослідженні McKinsey.

"По-перше, питання у демографії: головним пріоритетом має стати підвищення якості та кількості трудових ресурсів - нам потрібно більше рук і добре навчених голів. А значить, потрібні інвестиції в освіту і створення робочих місць, зокрема для трудових мігрантів. Інакше до 2035 року працювати буде практично нікому.

По-друге: фокус на підвищенні продуктивності праці, яка набагато вища у приватному секторі, ніж у державному. Важливі прискорене роздержавлення, дерегуляція - все, що може робити приватний бізнес, має робити приватний бізнес. Держава має максимально не заважати, як би не хотілося допомогти.

Третій рецепт - створення внутрішнього попиту. Іншими словами, те, що ми виробляємо - від товарів внутрішнього споживання і машинобудування до IТ-рішень, - має знаходити свого покупця, зокрема всередині країни. Йдеться не про протекціонізм, а про те, що зростання економіки за рахунок імпорту не є успішним у довгостроковій перспективі.

Четверте: розвиток конкуренції й усунення внутрішніх монополій, зокрема олігархічних.

І п’яте: залучення в Україну транснаціональних корпорацій із метою локалізації виробництва всередині країни і включення України до глобального ланцюжка створення вартості. Якщо у нас розташуються сотні філій міжнародних підприємств, які виробляють товари на експорт, то і робочі місця з’являться, та й про безпеку країни іноземні партнери піклуватимуться більше", - пише експерт.

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Також він рекомендує президенту ризикнути і під час формування уряду поставити на професіоналів, а не просто на лояльних людей.

Зазначимо, що ЗМІ з посиланням на джерела в партії "Голос" називають Владислава Рашкована можливим прем'єр-міністром у новому уряді.