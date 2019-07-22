Дорожній коридор "Горлівка-Бахмут" не працюватиме 22 липня, - ДПСУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, 22 липня дорожній коридор "Горлівка-Бахмут" не функціонуватиме, пропуск осіб та транспорту через КПВВ "Майорське" не здійснюватиметься.

"Командування об’єднаних сил звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок через лінію розмежування та обирати інші контрольні пункти в’їзду-виїзду", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Майорське" відновив свою роботу, - ДСНС

Нагадаємо, вранці 21 липня надійшло повідомлення про мінування КПВВ "Майорське" на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут". Пункт пропуску був закритий протягом майже 4 годин. Вибухівку не знайшли.

Близько 12:00 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" і 30 метрів від узбіччя дороги виявлено не розірвану 120-мм артилерійську міну. Пізніше глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що контрольно-пропускний пункт "Майорське", який у неділю двічі призупиняв пропуск осіб і транспортних засобів, знову відновив свою роботу о 19:24.