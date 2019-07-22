Літня жінка померла в Донецьку від осколкових поранень, - СММ ОБСЄ

Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ, смерть настала через травматичний і геморагічний шок унаслідок численних осколкових поранень в області черевної порожнини та ніг, пише Цензор.НЕТ.

"На місці інциденту, в будинку померлої жінки на вул. Макаренка, 7/2, у Київському районі Донецька (непідконтрольний урядові, приблизно 2,3 км на північно-північний захід від лінії зіткнення), члени патруля Місії бачили свіжу пробоїну (діаметром 1 м) у північно-західній стіні та з північно-західного боку даху одноповерхового будинку, а також уламки даху під пробоїною всередині будинку. Спостерігачі бачили свіжі плями крові вздовж цегляної стіни біля входу до будинку, а також залишки використаних перев'язувальних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

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У сусідів спостерігачі з'ясували, що 18 липня між 17:00 та 18:00 чули вибухи і крик жінки.