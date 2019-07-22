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22.07.19 09:53

Прем'єр Молдови Санду привітала українців з "мобілізацією та голосуванням проти корупції" на виборах

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, що переконливі результати партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради України свідчать про те, що українці голосували проти корупції.

Прем'єр Молдови Санду привітала українців з "мобілізацією та голосуванням проти корупції" на виборах

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дорогі українці! Вітаю Вас із сьогоднішньою мобілізацією і голосуванням проти корупції. Ви голосували за зміни, за нових політиків, які готові захищати національні інтереси. Вітаю президента Зеленського з отриманими на виборах переконливими результатами партії, яка його підтримує", - написала молдавський прем'єр.

Вона також підкреслила, що кредит довіри, отриманий партією "Слуга народу" на виборах, - це і величезна відповідальність.

Санду побажала президенту України та його партії сил і впевненості в просуванні реформаторського порядку денного в інтересах громадян України.

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

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