Спостерігачі зафіксували 75 порушень режиму припинення вогню 21 липня на Донбасі, - ОБСЄ

"У період між 00:01 та 16:00 21 липня Місія зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд та 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї)", - цитує Цензор.НЕТ звіт СММ, опублікований на сайті ОБСЄ.

Уточнюється, що майже всі порушення (74, зокрема 2 вибухи) зафіксовано в період з опівночі до 8:00 у Луганській області - "у районах на схід від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська) та біля н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська)".

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До опівдня СММ зафіксувала ще один вибух у Донецькій області неподалік Авдіївки, а від того часу і до 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.