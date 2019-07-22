Члени комісії в Києві підписали протоколи до завершення голосування: відкрито кримінальні провадження, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Так, у Голосіївському районі столиці спостерігачка повідомила в поліцію, що виявила підписаний членами дільничної виборчої комісії протокол підрахунку голосів. На той час процес голосування тривав.

На адресу виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції: інформація підтвердилася. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Аналогічна ситуація трапилася й у Солом’янському районі: спостерігач помітив, що члени комісії підписують незаповнений протокол підрахунку голосів та викликав поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт.

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Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. За це правопорушення передбачено від трьох до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.