Стало відомо, яке фінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Громадське".

Загалом на отримання фінансування від держави можуть претендувати щонайменше 11 партій, тобто всі політичні сили, які зуміли подолати планку в 2%. 11 партій - рівно половина від усієї кількості заявлених на виборах політичних сил.

Найбільше отримає "Слуга народу", яка лідирує з великим відривом від найближчих конкурентів - "Опозиційної платформи". "Слуги народу" отримають від держави 537 мільйонів гривень на інституційний розвиток на рік, що в сумі за п'ять років роботи Ради становить близько 2,5 млрд гривень.

Щорічні "грошові призи" очікують і інші десять партій, у яких рейтинг 2+% голосів. Зокрема, "Опоплатформа" отримуватиме 141 млн грн/рік, "Європейська Солідарність" - 109 млн грн/рік, ВО "Батьківщина" - 93 млн грн/рік і партія Вакарчука "Голос" - 77 млн ​​грн/рік. Партії, які не пройшли в Раду, але набрали більш ніж 2% голосів, теж не залишаться без грошей - "Сила і честь" отримуватиме 54 млн грн/рік, "Опозиційний блок" - 40 млн грн/рік, "Партія Шарія" - 38 млн грн/рік, Радикальна партія Ляшка - 34 млн грн/рік, "Українська стратегія Гройсмана" - 27 млн ​​грн/рік і ВО "Свобода" - 26 млн грн/рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, станом на 5:45 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 25,82% протоколів. Як і раніше, лідирують п'ять партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Вони гарантовано проходять до Ради.

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради. Вони проходили за змішаною системою: 225 парламентаріїв обираються за закритими партійними списками, 199 - в одномандатних мажоритарних округах. Свої партійні списки в ЦВК зареєстрували 22 партії.