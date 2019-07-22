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22.07.19 07:41

Стало відомо, яке фінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр

Політичні партії, які брали участь у дострокових виборах до Верховної Ради України, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію політичній корупції", ухваленому восени 2015 року, отримуватимуть державне бюджетне фінансування на свою діяльність. За це фінансування вони мають щорічно звітувати

Стало відомо, яке фінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Громадське".

Загалом на отримання фінансування від держави можуть претендувати щонайменше 11 партій, тобто всі політичні сили, які зуміли подолати планку в 2%. 11 партій - рівно половина від усієї кількості заявлених на виборах політичних сил.

Найбільше отримає "Слуга народу", яка лідирує з великим відривом від найближчих конкурентів - "Опозиційної платформи". "Слуги народу" отримають від держави 537 мільйонів гривень на інституційний розвиток на рік, що в сумі за п'ять років роботи Ради становить близько 2,5 млрд гривень.

Щорічні "грошові призи" очікують і інші десять партій, у яких рейтинг 2+% голосів. Зокрема, "Опоплатформа" отримуватиме 141 млн грн/рік, "Європейська Солідарність" - 109 млн грн/рік, ВО "Батьківщина" - 93 млн грн/рік і партія Вакарчука "Голос" - 77 млн ​​грн/рік. Партії, які не пройшли в Раду, але набрали більш ніж 2% голосів, теж не залишаться без грошей - "Сила і честь" отримуватиме 54 млн грн/рік, "Опозиційний блок" - 40 млн грн/рік, "Партія Шарія" - 38 млн грн/рік, Радикальна партія Ляшка - 34 млн грн/рік, "Українська стратегія Гройсмана" - 27 млн ​​грн/рік і ВО "Свобода" - 26 млн грн/рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, станом на 5:45 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 25,82% протоколів. Як і раніше, лідирують п'ять партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Вони гарантовано проходять до Ради.

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради. Вони проходили за змішаною системою: 225 парламентаріїв обираються за закритими партійними списками, 199 - в одномандатних мажоритарних округах. Свої партійні списки в ЦВК зареєстрували 22 партії.

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