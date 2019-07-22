Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 35 осіб, під час пожеж - 21, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникла одна надзвичайна ситуація, унаслідок якої постраждали 39 осіб.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 754 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 28 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 342 пожежі, врятовано на пожежах 20 осіб і не допущено знищення вогнем 397 будинків і 47 од. техніки. На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 11 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 314 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 149 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 35 осіб.