ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську Солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос".

Також читайте: "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,87%, "Сила і Честь" - 3,74%, "Опозиційний блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,27%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,19%, "Громадянська позиція" - 1,09%.