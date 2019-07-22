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22.07.19 09:42

Результати на дільниці у Варшаві: "Слуга народу" - 35,4%, "ЄС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%

На дільниці у Варшаві на позачергових парламентських виборах в Україні найбільше голосів отримала пропрезидентська партія "Слуга народу". До трійки лідерів увійшли також партії "Європейська Солідарність" і "Голос".

Результати на дільниці у Варшаві: "Слуга народу" - 35,4%, "ЄС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, за "Слугу народу" проголосували 35,4% виборців у Варшаві, за "Європейську Солідарність" - 24,3%, партію "Голос" - 23,2%.

П'ятивідсотковий виборчий бар'єр подолала у Варшаві також "Партія Шарія" - 5,6%.

Решта партій отримали значно менше голосів підтримки. Зокрема, "Сила і честь" - 2,6%, "Свобода" - 2,4%, "Батьківщина" - 1,7%, "Рух нових сил" - 1,2%.

Загалом на дільниці у Варшаві в неділю проголосували 2382 українці, що майже вдвічі менше, ніж під час другого туру президентських виборів.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала 99,09% протоколів закордонних дільниць. Так, за результатами обробки 99,01% електронних протоколів голосування на виборчих дільницях партія "Слуга народу" набрала 29,40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

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