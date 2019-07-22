Аноніми повідомили про замінування всіх шкіл і дитсадків у прифронтовому Щасті. На їхній території розташовано три ДВК, - ОПОРА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ з Луганської області.

Зокрема, близько 8 години ранку до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл та дитячих садків на території міста Щастя. При цьому в населеному пункті розташовано 2 дитячі садки, 3 загальноосвітні школи, школа-інтернат та школа мистецтв, на території яких, зокрема, розташовано 3 дільничні виборчі комісії.

На місце події виїхала вибухотехнічна служба Нацполіції, здійснюються всі невідкладні заходи.

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Нагадаємо, що Щастя є центром 105 виборчого округу, який складається із 6 виборчих дільниць. Станом на момент закінчення голосування в окрузі проголосувало 54,79%, або 5122 виборця із зареєстрованих 9304.

Згідно з офіційним сайтом ЦВК, на момент "замінування" в окрузі було опрацьовано 16,66 % бюлетенів.