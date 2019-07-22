Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.07.19 10:20

ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:10 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 46,22% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42,35% проголосували за партію "Слуга народу", 12,8% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - за "Європейську Солідарність", 8,05% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,43% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Європейська Солідарність", "Слуга народу" та "Голос" (оновлено)

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,82%, "Сила і честь" – 3,74%, "Опозиційний блок" – 3,21%, "Свобода" – 2,32%, "Партія Шарія" – 2,28%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,19 %, "Громадянська позиція" - 1,1%.

ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100