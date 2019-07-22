Попри літній період, активність наших громадян на виборах була доволі великою, - глава ЦВК Сліпачук

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час брифінгу ЦВК щодо попередніх підсумків голосування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна".

"Я хочу окремо наголосити, що попри літній період все ж була досить велика активність наших громадян. Тому що вибори влітку - це питання специфічне. Але це певною мірою відображає те, що політичний настрій суспільства доволі високий", - сказала Сліпачук .

Раніше повідомлялося, що явка виборців на виборах до парламенту становить 49,84%.

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Нагадаємо, вчора в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. На цей час ЦВК опрацювала 50% електронних протоколів. Перша п'ятірка партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ЦВК вже опрацювала 100% протоколів за кордоном. На більшості дільниць перемогла "Європейська Солідарність".