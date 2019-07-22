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22.07.19 10:57

Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах

У Центрвиборчкомі низьку явку виборців вважають загальносвітовою тенденцією.

Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України", - вважає заступник голови ЦВК.

Він зазначив, що, за даними ЦВК, явка на позачергових виборах до Ради становить 49,8%.

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"Хоча для України це незвично низький показник, але слід брати до уваги, по-перше, літній період, по-друге, це все-таки позачергові вибори, які були доволі несподіваними для суспільства", - сказав Радченко.

Він зауважив, що такий показник явки не є проблемою, нагадавши, що на позачергових виборах 2014 року показник був 52,5%, у 2012 році - 57%.

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