Для запобігання провокаціям супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це йшлося сьогодні, 22 липня, на ранковій відеоселекторній нараді з керівниками територіальних підрозділів Нацполіції під головуванням заступника голови відомства Олександра Фацевича.

Фацевич доручив керівникам територіальних підрозділів забезпечити безперешкодний процес транспортування виборчої документації з дільничних до окружних виборчих комісій у міру підрахунку бюлетенів, а в подальшому - з ОВК до Центральної виборчої комісії. Крім того, поліція посилено забезпечуватиме охорону публічного порядку і безпеки громадян у місцях розташування окружних виборчих комісій.

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"Для уникнення можливих провокацій і порушень необхідно використовувати можливості підрозділів поліції особливого призначення або тактико-оперативного призначення патрульної поліції. За необхідності можете розраховувати на резерви з числа сил Національної гвардії, зокрема і тих, які чергують у режимі авіапідтримки", - зазначив він.

Фацевич також наголосив на необхідності якісного розслідування кримінальних проваджень, пов‘язаних з виборчих процесом, інформація про які вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що явка виборців на виборах до парламенту становить 49,84%.

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Нагадаємо, вчора в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. На цей час ЦВК опрацювала 50% електронних протоколів. Перша п'ятірка партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ЦВК вже опрацювала 100% протоколів за кордоном. На більшості дільниць перемогла "Європейська Солідарність".