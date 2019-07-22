Політики намагаються легалізувати перебування на виборчих дільницях або додаткових спостерігачів, або "тітушок", - НСЖУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

"Політики намагаються легалізувати перебування на виборчих дільницях або додаткових спостерігачів, або "тітушок". Але ці посвідчення "тимчасових кореспондентів" виготовляють реальні редактори зареєстрованих ЗМІ. Цим вони і дискредитують нашу професію, і сприяють можливим виборчим порушенням", - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

За інформацією НСЖУ, у регіонах зафіксовано кілька подібних випадків.

Так, громадяни із тимчасовими журналістськими посвідченнями позаштатних кореспондентів газети "Автограф" та комунальної "Кременчуцької міської телерадіокомпанії" були присутні на виборчих дільницях Кременчука. Вони називали себе "працівниками преси", але не могли відповісти на питання, які теми раніше висвітлювали на телебаченні чи в газетах.

У Золотоноші Черкаської області особи у камуфляжі відвідували виборчі дільниці та демонстрували посвідчення позаштатних кореспондентів місцевої газети "ЗлатоКРАЙ".

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У Донецьку область не впустили автобуси із псевдожурналістами, що їхали туди на "екскурсію" в день виборів до Верховної Ради України. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Міський голова Івано-Франківська Роман Марцінків та його перший заступник Микола Вітенко, за повідомленням спостерігачів мережі ОПОРА, відвідували дільничні виборчі комісії, аргументуючи свою можливість перебувати на дільницях наявністю журналістських посвідчень.

У місті Коростень Житомирської області на дільницях затримали 4 осіб з посвідченнями журналістів ТОВ "Телерадіокомпанія Житомирські новини" та партійної газети "Солідарність". У поліції ще перевіряють законність посвідчень. Але начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко поінформував, що "попередньою перевіркою було встановлено, що вони (особи. - Ред.) жодного стосунку до будь-якого засобу масової інформації не мають. І посвідчення були фальшиві - у двох вони були з однаковими серійними номерами. Тому ми впевнено стверджуємо, що це ніякі не журналісти, це шахраї".

Уже після закінчення голосування до приміщення окружної виборчої комісії №30 у місті Кам’янське Дніпропетровської області прибула група із 20 молодиків, у кожного з яких були посвідчення журналістів газети "Событие сегодня". Як уточнила Олена Тимченко, пресофіцер Кам’янського відділу поліції, безпосередньо на засідання окружкому пропустили лише двох молодиків. Згодом уся група пішла з приміщення.

Нагадаємо, що раніше Національна спілка журналістів України закликала керівників ЗМІ бойкотувати пропозиції політичних штабів про видачу редакційних посвідчень стороннім особам. Зловживання правами працівників ЗМІ на доступ до виборчих дільниць дискредитує роботу справжніх журналістів і може розцінюватися як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.

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