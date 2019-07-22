Помер глава МАГАТЕ Амано

Про це повідомляє секретаріат організації в пресрелізі, передає Цензор.НЕТ.
"Секретаріат Міжнародного агентства з атомної енергії з великим сумом повідомляє про смерть свого генерального директора Юкії Амано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Амано готувався залишити свій пост і вже написав листа з проханням звільнити його із займаної посади.
"Я пишаюся нашими досягненнями та вдячний членам МАГАТЕ і його співробітникам", - цитує організація уривок з прощального листа глави організації.
Як відомо, 72-річний Юкія Амано перебував на посаді гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії з 2009 року. До цього він був представником Японії в цій міжнародній організації.