Помер глава МАГАТЕ Амано

Про це повідомляє секретаріат організації в пресрелізі, передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат Міжнародного агентства з атомної енергії з великим сумом повідомляє про смерть свого генерального директора Юкії Амано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Амано готувався залишити свій пост і вже написав листа з проханням звільнити його із займаної посади.

"Я пишаюся нашими досягненнями та вдячний членам МАГАТЕ і його співробітникам", - цитує організація уривок з прощального листа глави організації.

Як відомо, 72-річний Юкія Амано перебував на посаді гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії з 2009 року. До цього він був представником Японії в цій міжнародній організації.

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