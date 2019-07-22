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22.07.19 11:50

Заміни у складі виборчкомів не позначилися на точності встановлення результатів голосування, - заступник голови ЦВК Радченко

Центральна виборча комісія демонструє високу швидкість опрацювання результатів голосування на позачергових виборах у народні депутати, зазначає заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Заміни у складі виборчкомів не позначилися на точності встановлення результатів голосування, - заступник голови ЦВК Радченко

"Цього разу ЦВК демонструє чудову швидкість опрацювання даних... На президентських виборах швидкість була навіть трохи меншою, але зараз у нас два виборчі бюлетені і комісії працюють удвічі з більшою інтенсивністю", - сказав Радченко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, попри те, що в дільничних та окружних виборчих комісіях було багато замін членів комісій, це не позначилося на швидкості і точності встановлення результатів голосування.

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Як зазначила секретар ЦВК Наталія Бернацька, у вівторок до ЦВК почнуть надходити перші протоколи з мокрими печатками.

"Найближчим часом ми очікуємо вже отримання протоколів у паперовій формі, сподіваюся, що завтра вже будуть перші протоколи з мокрими печатками, і ми розпочнемо встановлення завершення підсумків голосування", - сказала Бернацька.

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