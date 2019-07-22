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22.07.19 12:01

Сьогодні останній день подання електронних заяв для вступу до вишів

Прийом заяв і документів від абітурієнтів про вступ до вищих навчальних закладів для охочих отримати ступінь бакалавра триватиме до 18 години 22 липня.

Сьогодні останній день подання електронних заяв для вступу до вишів

Графік вступної кампанії до вищих навчальних закладів оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України, інформує Цензор.НЕТ.

Прийом електронних заяв для абітурієнтів, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, закінчується о 18:00. У 2019 році абітурієнти можуть подати не менше 7 заяв на 4 спеціальності. При цьому до 26 липня вищі навчальні заклади мають оприлюднити рейтинговий список абітурієнтів із ЗНО і квотами 1, 3, 4.

Виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця абітурієнти мають до 31 липня. Для цього вони мусять принести в обраний виш, який надав їм рекомендацію для зарахування на бюджет, відповідні документи: копію документа, що посвідчує особу, оригінал документа про освіту та додаток до нього, копію військово-облікового документа, сертифікати ЗНО, 4 кольорові фотографії 3х4 см, інші документи, передбачені правилами прийому до конкретного закладу вищої освіти.

Зарахування на бюджетні місця має відбутися не пізніше 12 години 1 серпня, оприлюднення списку рекомендованих на контрактну форму навчання - не пізніше 1 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця - не пізніше 9 серпня.

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