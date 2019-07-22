"Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, керівник штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко продемонстрував інфографіку можливого розподілу місць у парламенті.

За його словами, до парламенту від "Слуги народу" проходять від 125 до 127 кандидатів у депутати за мажоритаркою та 121 або 122 - за партійним списком.

"Такий вигляд приблизно матиме Верховна Рада", - прокоментував Корнієнко інфографіку.

"Загалом у нас зараз розподіл 416 мандатів, але взагалі їх 426, і за рахунок цього цифра буде змінюватися", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 10:45 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 50,01% електронних протоколів. Згідно з результатами опрацювання 50,01% протоколів, проходять партії "Слуга народу" (42,44% голосів виборців), "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

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