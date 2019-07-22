На виборчу дільницю на окрузі в Одесі, де балотується ексрегіонал Ківалов, не пускають журналістів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", члени комісії повідомили журналістам, що не можуть пускати нікого на дільницю, коли триває підрахунок голосів.

Журналісти викликали на місце поліцію.

Зазначається, що сама дільниця розташовується в одному з навчальних корпусів Юридичної академії, президентом якої є один з авторів скандального мовного закону Ківалова-Колесніченка, ексрегіонал, член Опозиційного блоку Сергій Ківалов. З журналістами члени комісії спілкувалися лише через зачинені двері.

"У нас іде підрахунок голосів, ми не можемо нікого пускати. Читайте закон", - відповіли журналістам.

Водночас на дільниці є представник поліції. Але він сказав, що не може ніяк допомогти, бо журналістам ніхто не перешкоджає.

"Громадське" зазначає, що відповідно до ч. 3 ст. 34 закону "Про вибори народних депутатів України" представники ЗМІ (тобто не тільки журналісти, а й технічні фахівці або інші представники) мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення виборчої комісії на виборчій дільниці в день голосування, у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування.

Раніше кандидат у депутати від "Слуги народу" Олексій Леонов повідомив виданню, що на цій дільниці станом на 7:00 ранку блокували підрахунок голосів. "Підрахунок голосів блокувався або затягувався членами комісій цілу ніч, і зараз ми теж із цим розбираємося", - сказав він.

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