Сьогодні можна говорити про консолідацію, а не узурпацію влади, - Разумков про результати виборів

"Я вважаю, що завдяки тим законодавчим ініціативам, про які ми говоримо, говорити про узурпацію не доведеться. Сьогодні ми можемо говорити про консолідацію влади, але це потрібно для того, щоб почати впроваджувати ті реформи, які ми обіцяли людям", - сказав він на брифінгу в штабі партії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разумков пояснив, що йдеться про законодавчі ініціативи: щодо депутатської недоторканності, закону про імпічмент президента, реформи судів, реформи або доопрацювання антикорупційної системи, яка буде незалежною від президента, парламенту та інших державних органів.

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