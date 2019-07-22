Юридичних підстав для дострокових місцевих виборів немає, - ОПОРА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала голова правління організації Ольга Айвазовська.

"Заяви про проведення можливих позачергових виборів для нас станом на зараз є юридично необґрунтованими, і ми дуже сподіваємося, що Україна все-таки зробить паузу, щоб демократичний інститут виборів не став лише передумовою для перезавантаження влади", - сказала Айвазовська.

"Тому що в нього є й інші завдання, а не тільки підганяти демократичні процеси під поточні рейтинги політичних партій, що часто є небезпечною тенденцією", - наголосила вона.

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