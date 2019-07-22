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22.07.19 12:50

У "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков

У "Слуги народу" знайдеться по 2-3 кандидатури на посади у владі, зокрема у Верховній Раді.

У "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це заявив глава партії Дмитро Разумков під час брифінгу в понеділок.

"Щодо нашої політичної сили - я впевнений, що в нашій команді є достатня кількість людей, які зможуть відповідати всім тим викликам, які стоять перед нашою командою. І я впевнений, що по 2-3 кандидатури мінімум на кожну з посад у нас є", - заявив Разумков.

За його словами, в політсилі також є кандидатури на посади в парламенті.

"Що стосується позицій у ВР, з приводу спікера, віцеспікера, голів комітетів, я ще раз кажу, у нас велика команда, і на кожну з позицій у нас, я думаю, знайдуться кандидатури, які зможуть гідно представляти нашу політичну силу в парламенті", - додав лідер політсили.

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