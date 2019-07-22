"Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

За даними ЦВК, яка вже опрацювала 57,01% бюлетенів, "Слуга народу" набирає 42,47% голосів і отримує 122 місця за списками і 126 місць за мажоритарними округами (разом - 248), передає Цензор.НЕТ.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,91% голосів і отримує 37 місць за списками і 7 за "мажоритаркою", "Європейська солідарність" має 8,6% голосів - 25 місць за списками і 2 - за "мажоритаркою", "Батьківщина" набирає 8,02% - 23 місця за списками і 2 за "мажоритаркою", партія "Голос" з результатом 6,38% має 18 місць за списками і 2 - за мажоритарними округами.

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Інші партії, що не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 8 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 50.

Зазначимо, для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, тому пропрезидентська сила має шанс на створення так званої "монокоаліціі". Крім того, ситуація може змінитися під час подальшого підрахунку голосів.