Кандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті

Про це свідчать дані ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт - балотувалися як самовисуванці в парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Перекладається це як "Для нас головне - Закарпаття".

Василь Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє в окрузі №73. За підрахунками 58,26% протоколів, у нього майже вдвічі менше голосів, ніж у конкурента Владислава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

В окрузі №69 Міклош Товт посідає третє місце (13,95% голосів), там опрацьовано вже 75,93% протоколів.

Йосип Борто в окрузі №68 йде тільки четвертим з результатом 15,65% голосів, ЦВК опрацювала 54,16% протоколів.

Нагадаємо, що раніше на зустрічі в МЗС України з послом Угорщини Іштваном Ійдярто т.в.о. міністра Єгор Божок висловив стурбованість останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

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