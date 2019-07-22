У день виборів поліція відреагувала на 2 тис. повідомлень про кримінальні злочини і розшукала 39 дітей, - Князєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, загалом за минулу добу поліція забезпечила своєчасне реагування на 23 тисячі заяв та повідомлень про правопорушення. З них понад дві тисячі мали кримінальний характер.

Водночас поліцейські розкрили майже всі особливо тяжкі злочини у перші години після їхнього скоєння.

Зокрема, правоохоронці встановили осіб, які причетні до вчинення двох умисних вбивств та двох замахів на вбивства. Злочини були скоєні на Луганщині (м. Сєверодонецьк), Київщині (м. Славутич), Житомирщині (м.Новоград-Волинський) та у Миколаєві.

Крім того, поліцейські оперативно розкрили 5 із 6 вчинених фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень. У двох випадках (на Полтавщині та у Новій Каховці) жертви загинули.

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Також паралельно із забезпеченням публічної безпеки під час виборів поліцейські розкрили чотири з п’яти вчинених розбійних нападів, шість пограбувань, 42 крадіжки та 7 незаконних заволодінь транспортними засобами.

Окрім того, у Кривому Розі поліцейські затримали місцевого жителя, який пошкодив приміщення синагоги та залишив записки з погрозами на адресу віруючих.

Також у цьому місті затримано місцевого мешканця за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Загалом упродовж минулої доби до поліції надійшли повідомлення про 42 зниклих дітей. Наразі 39 із них поліцейські вже розшукали та повернули додому.

Крім того, за добу поліцейські викрили 59 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Припинено майже 2,5 тисячі фактів порушення дорожнього руху, з яких 295 – керування транспортним засобом у стані сп’яніння.