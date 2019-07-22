Нападають, завдають тяжих травм і вбивають: в ОРДЛО зростає кількість злочинів, скоєних найманцями РФ проти цивільних, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, під виглядом нібито підвищення рівня правового захисту російських військовослужбовців приховано запроваджені обмеження для т.зв. "військових правоохоронних органів" щодо реагування ними на скоєння військових злочинів та правопорушень, у т.ч. стосовно цивільного населення.

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Як результат, протягом минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях зросла кількість злочинів, скоєних окупантами, зокрема:

13 липня найманці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК у н.п. Ясенівський Луганської області підірвали ручну гранату у громадському місці, внаслідок чого постраждала місцева жителька;

14 липня військовослужбовець 11 окремого мотострілецького полку 1 АК вбив цивільну особу;

17 липня двоє військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку здійснили напад на цивільних осіб (батьки з дітьми) та завдали їм тяжких травм;

18 липня подібний випадок стався також в н.п. Єнакієво Донецької області, де військовослужбовцем 1 АК поранено двох осіб.

Водночас у всіх випадках військове командування противника покриває винуватців з метою недопущення зростання протестних настроїв серед населення у районах дислокації підрозділів російсько-окупаційних військ.