Хто проходить у Раду за прізвищами за списками партій. СПИСОК

Цензор.НЕТ подає прізвища майбутніх народних депутатів за партійними списками, якщо перевести відсотки в прохідні місця.
Прохідні номери у депутатів можуть посунутися на кілька пунктів вгору або вниз після остаточних результатів.
"Слуга народу" - 124
- Дмитро Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ірина Венедиктова
- Давид Арахамія
- Галина Янченко
- Михайло Федоров
- Олександр Корнієнко
- Анастасія Красносільська
- Олександр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергій Бабак
- Владислав Криклій
- Олена Шуляк
- Дмитро Наталуха
- Єлизавета Ясько
- Олексій Оржель
- Андрій Герус
- Михайло Радуцький
- Денис Монастирський
- Данило Гетманцев
- Денис Малюська
- Андрій Холодов
- Гео Лерос
- Сергій Кальченко
- Максим Ткаченко
- Єгор Чернєв
- Святослав Юраш
- Павло Сушко
- Ірина Верещук
- Олександр Кубрак
- Юлія Діденко
- Дмитро Соломчук
- Михайло Ананченко
- Ганна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Ігор Кривошеєв
- Сергій Іонушас
- Олександр Завітневич
- Вадим Струневич
- Володимир Воронов
- Юрій Аристов
- Юрій Кисіль
- Вадим Галайчук
- Артем Ковальов
- Валерій Стернійчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабій
- Олександр Качура
- Анна Новосад
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Микола Кириченко
- Галина Третьякова
- Павло Халімон
- Олена Мошенець
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Аліна Загоруйко
- Олег Бондаренко
- Михайло Крячко
- Марина Бардіна
- Людмила Марченко
- Іван Юнаков
- Дар'я Володіна
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Володимир Козак
- Андрій Лисюк
- Олександр Сова
- Володимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолій Костюх
- Євген Брагар
- Євген Безгін
- Олександр Салійчук
- Елла Рєпіна
- Арсеній Пушкаренко
- Мар'ян Заблоцький
- Андрій Клочко
- Юлія Овчинникова
- Олександр Мережко
- Олексій Устенко
- Олександр Кабанов
- Федір Веніславський
- Лада Булах
- Євген Петруняк
- Олександр Мариковський
- Олександр Федієнко
- Андрій Мотовиловець
- Ганна Колесник
- Єлизавета Богуцька
- Артем Нагаєвський
- Микита Потураєв
- Павло Якименко
- Артем Кунаєв
- Дмитро Припутень
- Максим Павлюк
- Василь Мока
- Богдан Торохтій
- Оксана Дмитрієва
- Маргарита Шол
- Андрій Костін
- Руслан Горбенко
- Андрій Жупанин
- Ростислав Тістик
- Євгенія Кравчук
- Неллі Яковлєва
- Сергій Гривко
- Петро Павловський
- Ірина Аллахвердієва
- Олена Вінтоняк
- Юрій Заславський
- Андрій Задорожний
- Остап Шипайло
- Іван Шинкаренко
- Ольга Совгиря
- Володимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
- Микола Сольський
- Павло Фролов
- Михайло Новіков
- Вікторія Підгорна
- Олена Хоменко
"Опозиційного платформа - За життя" - 38
- Юрій Бойко
- Вадим Рабінович
- Віктор Медведчук
- Наталія Королевська
- Сергій Льовочкін
- Василь Німченко
- Нестор Шуфрич
- Сергій Ларін
- Сергій Дунаєв
- Тарас Козак
- Вадим Столар
- Юрій Іоффе
- Юлія Льовочкіна
- Ігор Абрамов
- Дмитро Ісаєнко
- Микола Скорик
- Григорій Суркіс
- Ігор Кисельов
- Юрій Загородній
- Анатолій Бурмич
- Михайло Папієв
- Олександр Колтунович
- Григорій Мамка
- Володимир Кальцев
- Юрій Павленко
- Наталія Приходько
- Віктор Чорний
- Віталій Борт
- Михайло Макаренко
- Олег Волошин
- Тетяна Плачкова
- Олександр Пузанов
- Суто Мамоян
- Ілля Ківа
- Ренат Кузьмін
- Олександр Качний
- Антоніна Славицька
- Іван Чубирко
"Європейська Солідарність" - 23
- Петро Порошенко
- Андрій Парубій
- Ірина Геращенко
- Михайло Забродський
- Софія Федина
- Мустафа Джемілєв
- Яна Зінкевич
- Ахтем Чийгоз
- Олег Синютка
- Іванна Климпуш-Цинцадзе
- Артур Герасимов
- Степан Кубів
- Ірина Фріз
- Ніна Южаніна
- Ірина Луценко
- Вікторія Сюмар
- Володимир Ар'єв
- Ростислав Павленко
- Микола Величкович
- Сергій Алексєєв
- Руслан Князевич
- Максим Саврасов
- Марія Іонова
"Батьківщина" - 23
- Юлія Тимошенко
- Сергій Тарута
- Валентин Наливайченко
- Сергій Соболєв
- Олена Кондратюк
- Іван Кириленко
- Андрій Кожем'якін
- Григорій Немиря
- Сергій Власенко
- Валерій Дубіль
- Олександр Абдуллін
- Іван Крулько
- Анжеліка Лабунська
- Костянтин Бондарєв
- Михайло Цимбалюк
- Віталій Данилов
- Ольга Белькова
- Олексій Кучеренко
- Андрій Ніколаєнко
- Михайло Волинець
- Андрій Пузійчук
- Альона Шкрум
- Володимир Кабаченко
"Голос" - 17
- Святослав Вакарчук
- Юлія Клименко
- Кіра Рудик
- Ярослав Железняк
- Олександра Устинова
- Олег Макаров
- Ярослав Юрчишин
- Сергій Рахманін
- Соломія Бобровська
- Ольга Стефанишина
- Володимир Цабаль
- Андрій Осадчук
- Роман Костенко
- Роман Лозинський
- Інна Совсун
- Леся Василенко
- Рустем Умеров