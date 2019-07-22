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22.07.19 16:11

Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська

На позачергових виборах до Верховної Ради бренд партії мав більше значення для виборців, ніж активність кандидата від відповідної політичної сили на мажоритарному окрузі, зазначає голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська

"Ті дані, які зараз уже є, офіційні або ті, які надходять до ОВК, свідчать про те, що мажоритарка не спрацювала традиційним чином, а бренди політичних партій, топпартій загалом сприяли і вибору громадян, і визначенню щодо вибору громадян, незважаючи на активність самої виборчої кампанії окремих груп із цих кандидатів, їхню малу впізнаваність", - сказала вона на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Айвазовська пояснила, що нинішня виборча кампанія є мостом між змішаною системою виборів і паралельною.

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Як зазначила голова правління Громадянської мережі, раніше було "два світи" - результати за пропорційною складовою, пов'язані з лідером, брендом партії та частково з програмами, а також результати за мажоритарними округами, пов'язані з підкупом виборців, передвиборчою благодійністю, використанням адміністративного ресурсу.

"Усе це стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій. І це логічно спонукає парламент нового скликання, як доопрацювати виборчий кодекс у частині парламентської складової та процедур, які там визначено. І також відмовлятися від мажоритарної складової, тому що в цьому немає жодного сенсу, тому що партії переважно превалюють у виборі громадян, ніж окремо взяті особи в мажоритарних округах", - сказала Айвазовська.

"Вона (мажоритарна складова. - Ред.) пішла, по суті, в небуття у зв'язку з результатами поточної кампанії, які стають очевидними й майже офіційними", - наголосила очільниця організації.

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