Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська

"Ті дані, які зараз уже є, офіційні або ті, які надходять до ОВК, свідчать про те, що мажоритарка не спрацювала традиційним чином, а бренди політичних партій, топпартій загалом сприяли і вибору громадян, і визначенню щодо вибору громадян, незважаючи на активність самої виборчої кампанії окремих груп із цих кандидатів, їхню малу впізнаваність", - сказала вона на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Айвазовська пояснила, що нинішня виборча кампанія є мостом між змішаною системою виборів і паралельною.

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Як зазначила голова правління Громадянської мережі, раніше було "два світи" - результати за пропорційною складовою, пов'язані з лідером, брендом партії та частково з програмами, а також результати за мажоритарними округами, пов'язані з підкупом виборців, передвиборчою благодійністю, використанням адміністративного ресурсу.

"Усе це стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій. І це логічно спонукає парламент нового скликання, як доопрацювати виборчий кодекс у частині парламентської складової та процедур, які там визначено. І також відмовлятися від мажоритарної складової, тому що в цьому немає жодного сенсу, тому що партії переважно превалюють у виборі громадян, ніж окремо взяті особи в мажоритарних округах", - сказала Айвазовська.

"Вона (мажоритарна складова. - Ред.) пішла, по суті, в небуття у зв'язку з результатами поточної кампанії, які стають очевидними й майже офіційними", - наголосила очільниця організації.