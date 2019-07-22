ГПУ і СБУ прийшли з обшуками в Кабмін, Держприкордонслужбу та ДФС через схеми в оборонній сфер. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генпрокуратуру.

Зазначається, що головною військовою прокуратурою ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 6,7 млн ​​доларів під час укладення іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним з підприємств концерну ДП "Укроборонпром" щодо поставок Державній прикордонній службі України підвісної системи раннього виявлення.

"Прокурорами Головної військової прокуратури за оперативним супроводом Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участю співробітників Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України проведено та проводяться на цей час у службових приміщеннях Кабінету Міністрів України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні", - повідомили в ГПУ.

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