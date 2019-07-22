ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42.64% проголосували за партію "Слуга народу", 13.05% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.43% - за "Європейську Солідарність", 8.02% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.20% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

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Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.83%, "Сила і честь" - 3.75%, "Опозиційний блок" - 3.23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Свобода" - 2.25%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.20%, "Громадянська позиція" - 1.08%.

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