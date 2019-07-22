ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними ЦВК 42.68% проголосували за партію "Слуга народу", 13.04% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.41% - за "Європейську Солідарність", 8.03% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.17% - за "Голос".
Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять у Раду.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.84%, "Сила і честь" - 3.76%, "Опозиційний блок" - 3.23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Свобода" - 2.24%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.21%, "Громадянська позиція" - 1.08%.