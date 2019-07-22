Заборона російських соцмереж в Україні: Данилюк відреагував на інформацію про можливе зняття санкцій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

У зв'язку зі збільшенням кількості повідомлень про вірогідне скасування санкцій, застосованих щодо російських соціальних мереж на території України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України вважає за необхідне пояснити механізми застосування, скасування, внесення змін та контролю за виконанням санкційних обмежень.

1. Відповідно до Закону України "Про санкції", рішення з питань застосування, скасування або внесення змін до санкцій ухвалюються Радою національної безпеки і оборони України виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України.

2. Реалізацію та моніторинг ефективності введених у дію указами Президента санкцій, відповідно до рішень РНБО України здійснює Кабінет Міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України.

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"Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, Секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їхньої ефективності до завершення терміну їхньої дії або скасування в установленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.