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22.07.19 15:30

"Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко

Партія "Слуга народу" має намір оскаржити результати парламентських виборів у десяти округах, де було виявлено найбільші порушення під час голосування.

"Хоча підкуп виборців було зафіксовано більш ніж у 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в десяти. У цих округах наразі збирається матеріал для звернень до окружної комісії, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами про визнання результатів на окремих ділянках недійсними або невизнання результатів в окрузі", - повідомив керівник виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, на 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, унаслідок чого отримано 3000 недійсних бюлетенів.

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Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 01

У 64-му окрузі Житомирської області

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 02

Також проблемними є 146-й і 137-й округи, за останнім також готуються матеріали для оскарження в суді.

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 03
Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 04

У 68-му і 69-му округах Закарпатської області зафіксовано багато порушень і масовий підкуп виборців.

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 05
Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 06

За словами Корнієнка, в 119-му окрузі Львівської області на 17 дільницях мав місце підкуп членів дільничних комісій, в окрузі №15 Вінницької області також є факти підкупу виборців.

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 07
Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 08

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"Також багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема, на одному з округів кандидат роздавав цукор", - повідомив Корнієнко.

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