Кандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту ЦВК.

Так, Штепа набирає 43,64% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,26%.

Відомо, що 29-річний Штепа підробляє весільним фотографом і бере за годину роботи щонайменше 1300 грн.

"Весільний фотограф Сергій Штепа. Сам пише про себе:

"Я люблю фотографувати яскраві, щасливі пари і теплі емоції. Допомагаю формувати план весільного дня і прогулянки, обов'язково даю рекомендації щодо вибору банкетного залу, декоратора, візажиста. Я намагаюся робити так, щоб кожне весілля моїх клієнтів залишилося в пам'яті в мене самого!

Володію мовами: англійська, російська, українська".

"Сергій Штепа, кандидат від "Слуги народу" переміг у 77 мажоритарному окрузі, це Запоріжжя. Набрав 42,8 відсотка голосів. Його найближчий конкурент - власник легендарного підприємства "Мотор Січ", один з найбагатших людей України В'ячеслав Богуслаєв, "підгодовував" цей округ навіть не роками - десятиліттями!" - зазначає журналістка Ірина Ромалійська.

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