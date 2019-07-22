Кандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту ЦВК.
Так, Штепа набирає 43,64% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,26%.
Відомо, що 29-річний Штепа підробляє весільним фотографом і бере за годину роботи щонайменше 1300 грн.
"Весільний фотограф Сергій Штепа. Сам пише про себе:
"Я люблю фотографувати яскраві, щасливі пари і теплі емоції. Допомагаю формувати план весільного дня і прогулянки, обов'язково даю рекомендації щодо вибору банкетного залу, декоратора, візажиста. Я намагаюся робити так, щоб кожне весілля моїх клієнтів залишилося в пам'яті в мене самого!
Володію мовами: англійська, російська, українська".
"Сергій Штепа, кандидат від "Слуги народу" переміг у 77 мажоритарному окрузі, це Запоріжжя. Набрав 42,8 відсотка голосів. Його найближчий конкурент - власник легендарного підприємства "Мотор Січ", один з найбагатших людей України В'ячеслав Богуслаєв, "підгодовував" цей округ навіть не роками - десятиліттями!" - зазначає журналістка Ірина Ромалійська.