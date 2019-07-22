Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 34 телеканал, про це мер розповів під час свого виступу перед пресою в залі міської ради.

На думку Бориса Філатова, проведення дострокових місцевих виборів дасть можливість швидко перезавантажити існуючу систему влади в Україні.

Ще одним проханням мера Дніпра стало завершення реформи децентралізації.

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"Для цього потрібно внести зміни до Конституції і прийняти Кодекс про місцеве самоврядування. Екологічний контроль, адміністрування місцевих податків слід передати містам. Крім того, потрібно дати можливість створити Інститут мирових суддів, які будуть обиратися людьми, ввести Муніципальну поліцію і ліцензувати гральний бізнес. Також потрібно скоротити кількість депутатів у міській раді", - підкреслив Філатов, після чого підписав текст звернення і пішов відправляти його поштою в Київ.

Публікуємо повний текст звернення Бориса Філатова до Володимира Зеленського.

"Шановний Володимире Олександровичу!

Результат виборів у Верховну Раду України показав, що в країні з'явилася політична сила, яка має можливість і волю встановлювати самостійно правила гри. Вітаю Вас з цим успіхом.

Це величезний кредит довіри від народу і одночасно величезна відповідальність. Країна вимагає повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність, і це можна зробити тільки єдиним способом: оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему. Насправді дострокові місцеві вибори потрібно оголошувати не затягуючи, і вони повинні показати, хто в дійсності має підтримку населення, а хто прийшов у владу для того щоб вирішувати особисті і фінансові проблеми, і місцеві ради в першу чергу повинні позбутися кримінальних кланів, від ділків, які вирішують у місцевих радах свої особисті власні інтереси.

Тому я вважаю, що ця ініціатива в тому числі має бути підтримана з боку лідерів місцевого самоврядування, інших мерів міст, голів об'єднаних територіальних громад. І для того щоб нам перезавантажити систему, необхідно якомога швидше оголосити дострокові місцеві вибори.

Крім цього, я звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського з проханням якомога швидше завершити реформу децентралізації. Вона повинна стати не просто фінансовою, але в тому числі реальною. Для цього необхідно внести відповідні зміни до Конституції, а крім цього, в першу чергу ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування.

Основними завданнями цього Кодексу я бачу такі:

Необхідно передати екологічний контроль територіальним громадам. Саме ми, а не чиновники з Києва, які торгують квотами, дихаємо викидами великих промислових підприємств. Місцевим громадам, територіальним громадам потрібно передати адміністрування місцевих податків. Тому що ними якраз не хоче займатися ДФС. Ми повинні створити муніципальну поліцію громадського порядку. Як у всьому цивілізованому світі, де вона підпорядковується місцевій владі. Ми повинні ввести інститут мирових суддів, які обираються людьми і мають у людей довіру. Також необхідно ліцензувати гральний бізнес, який заповнив наші міста, і обмежити в тому числі його розміщення і виробити правила гри. І найголовніше - необхідно скоротити кількість депутатів як мінімум удвічі, а краще втричі. Наприклад, в місті Портланд, штат Орегон, з яким Дніпро веде переговори про укладення побратимських відносин, в місцевій раді - 5 депутатів. У Дніпрі - 64. А було близько півтори сотні.

Володимире Олександровичу, наша країна стає сильнішою регіонами і територіальними громадами. Любов до України починається з власного дому, села і міста. Я підписую цю заяву і направляю його.

Борис Філатов, міський голова Дніпра".