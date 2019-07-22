"Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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"На 118 виборчому окрузі у Львові, за результатами екзит-полу, який провела соціологічна агенція ФАМА, перемогла кандидат від політичної Партії "ГОЛОС" Васильченко Галина Іванівна. За цим опитуванням, вона набрала 36,3% голосів. Її найближчий опонент, нардеп від БПП Богдан Дубневич - 22,9%.

Паралельний підрахунок голосів, проведений штабом "Голосу", показує перевагу Галини Васильченко на більш як 1500 голосів", - йдеться в повідомленні.

Однак, як заявляють у пресслужбі, у вечірній час спостерігачі "Голосу" відзначили аномальний стрибок явки виборців у сільських дільницях, який досягав іноді 90%, за загальної явки по Львівській області в 53,42%.

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Зазначається, що починаючи орієнтовно з 2-ої години ночі спостерігачі "Голосу" фіксували штучне затягування роботи окремих дільничних виборчих комісій. На їхню думку, протоколи складалися коректно не на всіх дільницях. Унаслідок цього, протоколи та виборча документація з окремих ДВК штучно затримуються та не доставляються в Окружну виборчу комісію. Це саме ті дільниці, де Васильченко суттєво обходить Дубневича. Окружна виборча комісія додатково скеровує на уточнення протоколи тих ДВК, де виграє Васильченко, з надуманих технічних підстав. На думку штабу "Голосу", що це робиться з метою "вибити" невигідні Дубневичу виборчі дільниці.

"Вважаємо, що вже здійснюється сценарій викрадення перемоги у кандидата Політичної Партії "ГОЛОС" у виборчому окрузі № 118. Маємо в всі підстави сумніватися у можливості встановлення чесних результатів," - сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Партія "Голос" вимагає у Центральної виборчої комісії невідкладно змусити окружну та дільничі комісії 118-го округу виконати вимоги закону та встановити підсумки голосування в межах округу №118: прийняти протоколи ДВК, внести їх в ІАС "Вибори" та скласти протокол про підсумки голосування.

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"Голос" закликає правоохоронні органи, насамперед Міністра внутрішніх справ та Національну поліцію вжити усіх можливих заходів для забезпечення встановлення чесного результату виборів в окрузі № 118. Лідер партії також звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися та вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі № 118.