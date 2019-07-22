Українське рибальське судно "Іван Голубець" затонуло біля берегів Мавританії, загинули 2 члени екіпажу, - Бабін. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"Згідно з оновленою інформацією про трагічну долю українського риболовного судна "Іван Голубець" - судно затонуло вчора вночі в океані, на глибині 35 метрів, та вже маємо двох підтверджених загиблих рибалок. Капітан судна - кримчанин Сергій Тимченко, був у рейсі з українськими документами. Також на борту було як мінімум три кадети з фейкової підконтрольної окупантам освітньої установи - "Керченського державного морського технінчого університету". Незрозумілі маневри судна перед інцидентом, відсутність на ньому за місяць до подій розпізнавальних знаків та навіть номеру ІМО, виключення АІС та странні дії команди під час спроб рятування кораблю вже дозволяють фахівцям припустити, що у трюмах злосчастного судна було щось цікаве, крім власне риби. Щось таке, що краще нікому не показувати", - написав він.

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"Нагадаю, що "Іван Голубець" є у власності української державної компанії та оперувався "латвійським бізнесменом українського походження". Тобто, як завжди, маємо класичне виведення держресурсу наліво та його нещадну експлуатацію до зношування, замість приватизації. І то - експлуатацію у плідній співпраці українських чиновників як з підконтрольними росіянам кримськими "навчальними закладами", так і з Російським морським регістром, РМРС (з літер цієї аббревіатури легко скласти й ФСБ, й СВР, й ГРУ РФ) та вкрай вірогідно не лише з питань рибальства. І - другий день у Україні, крім регіональних та спеціалізованих видань. майже повна інформаційна тиша щодо ситуації, за підсумками якої у цивілізованих країнах вже мали б серію гучних відставок, арештів та обшуків у всіляких установах", - резюмував Бабін.







Траулер "Іван Голубець" - це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі.