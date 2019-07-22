На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ

Про це повідомив глава слідчого управління СБУ в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

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За даними СБУ, під час проведення слідчих дій на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" було виявлено порушення радіаційної безпеки, зокрема виміри біля машини для безперебійного лиття, яка містить джерело іонізації, показали радіаційний фон у вигляді 4,4 мікрозіверта, що є значним перевищенням допустимих норм (0,27-0,34 мікрозіверта).

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За даними в.о. глави СБУ Баканова, на цьому виробничому обладнанні були проведені кустарні ремонтні роботи, а його запуск відбувся без належних дозволів держорганів, уповноважених здійснювати радіаційний контроль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

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