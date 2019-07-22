Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов

"Що вражає - це результат ОПЗЖ і ще кількох проросійських проектів, які не подолали прохідний бар'єр. Близько 20% українців віддали свої голоси за ці політичні сили, які мають різні назви, але уособлюють реванш і повернення до Росії. Це перші вибори, коли проросійські антиукраїнські сили отримали таку велику кількість голосів після лютого 2014 року", - написав Олександр Турчинов у блозі на Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, це є свідченням того, що значна частина наших співгромадян готова обміняти свободу та відповідальність на сите і затишне рабство. Їх не навчила історія нашої країни та всього людства, що ситого і затишного рабства не буває. Раби завжди нужденні, биті та приречені на знищення. Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі, поки не помер останній готовий обміняти свободу на рабську пайку. Скільки ж потрібно років нашій країні?" - пише Турчинов.

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